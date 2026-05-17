Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne evinde 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da Felipe Augusto maç sonu açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, "Konuşmak zor bu tarz maçlardan sonra, kelime bulmak kolay değil. Maçın hemen ardından üzerine konuşması kolay değil. Kazanmak isterdik ama olmadı. Geride bırakacağız ve odaklanacağımız tek şey kupa finali olacak. Kendi adıma çok mutluyum, iyi bir sezon geçirdim. Trabzonspor'a bana fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Bana inandılar, güvendiler. Sadece goller değil, goller elbette önemli, yarattığım fırsatlar ve her şey için takım arkadaşlarıma müteşekkirim. Kendi adıma gayet iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Bir de kupayı kazanırsak inanılmaz bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.