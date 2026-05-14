Fırtına, Çaykur Rizesporlu Mithat Pala'nın transferi için mutlu sona çok yakın. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili takımın, 25 yaşındaki sağ bek ile görüşme yapmak için yeşil-mavililer ile temasa geçtiği ve izin aldığı öğrenildi. Trabzonspor forması giymek isteyen Mithat ile yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı. Fırtına'nın ise bu transferi takas yoluyla bitirmek istediği belirtildi. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo mavililerin Muhammed Cham'ı Çaykur Rizespor'a takasta teklif etmeyi düşündüğü öğrenildi. Orta saha, sağ bek ve sol bekte oynayabilen Mithat Pala, bu sezon 34 maçta forma giydi ve 3 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.