Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile 1-1 berabera kalan bordo-mavililer, ikinci karşılaşmasında ise Azerbaycan temsilcisi Araz'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.
20 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Pina, Mustafa, Mendy, Okay, Jabol, Vişça, Sikan, Augusto
Zob Ahan: Rashedi, Hoseinifiar, Ghahremani, Mahammadi, Pahlavan, Ghazipour, H. Taherkhani, S. Taherkhani, Latifi, Shooshtari, Rahmati.