Trabzonspor-Zob Ahan | Hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kamp sürecinde bu kez İran temsilcisi Zob Ahan ile kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde adım adım yeni sezona odaklanan bordo-mavililer, bu mücadeleyle birlikte hem taktiksel uyumu geliştirmeyi hem de oyuncuların maç kondisyonunu artırmayı hedefliyor. Trabzonspor-Zob Ahan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.