Trabzonspor geçen yaz transfer döneminde 13 takviye yaptı. Fırtına, 13 futbolcu için bonservis bedeli, imza parası ve toplam yıllık maliyetler göz önüne alındığında bu operasyon sonucunda 3 milyar 90 milyon TL'lik bir yükün altına girmiş durumda. Ama rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a bakıldığı zaman bu rakam çok mütevazı kalıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre, F.Bahçe sadece Youssef En-Nesyri'ye 19.5 milyon euro bonservis ödeyecek. 4 yıllık imza atan Nesyri de toplam 16 milyon euro alacak. Toplam maliyeti 1 milyar 331 milyon TL. G.Saray sadece Sara için 18 milyon euro bonservis ödedi, futbolcu da 5 yıl için 13 milyon 750 bin euro alacak. Yani 1 milyar 190 milyon TL. Rafa Silva'ya 3 yıllık imza attıran Beşiktaş da 18 milyon euro maaş ödeyecek. Yani 675 milyon TL.

MALİYETİ EN DÜŞÜK OLAN TRANSFER CİHAN ÇANAK

Bordo-mavililer 8 futbolcu için Cham (4) Serdar (2.5), Ozan Tufan (2), Cihan Çanak (2), Draguş (1.7) ve Malheiro (2), Batagov (1.83), Okay (1.65) için toplam 16 milyon 680 bin euro bonservis ödemesi yapacak. Karadeniz devinin verdiği en üst bonservis bedeli Cham için 4 milyon euro. En pahalı transferi ise 397 milyon TL ile Cham. Şu ana kadar maliyeti en düşük olan transfer ise 146 milyon TL ile Cihan Çanak oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, hem takımı güçlendirirken hem de mali yapıyı düzeltmeye çalıştıklarını her fırsatta dile getiriyor. Her sezon 45-50 milyonluk euro'luk bir gider var bunun azaltılması hedefleniyor. Bunun için dikkatli adımlar atılıyor, talip olunan futbolcular için çok sıkı pazarlıklar yapılıyor.

CHAM 397 MİLYON TL

Clermont'tan 4 milyon euro'ya alınan Cham, bu sezon Karadeniz devinin en pahalı ismi oldu. 23 yaşındaki 10 numaraya 4+1 yıllık imza attırıldı. Bu sezon 1 milyon 375 bin euro ve ardından her sezon için 1 milyon 275 bin euro alacak olan Avusturyalı yıldıza opsiyonu kullanılırsa 1 milyon 400 bin euro ödenecek. Cham'in toplam maliyeti 10 milyon 600 bin euro yani 397 milyon 500 bin TL.

SAVİC 337 MİLYON TL

Atletico'dan bonservisini alıp gelen Savic'e 3 yıllık imza attırıldı. 33 yaşındaki Karadağlı stopere her bir sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecek. Toplam maliyeti 9 milyon euro. TL karşılığı 337 milyon. Ancak Savic'in mukavelesinde önümüzdeki sezon 5 milyon euro'ya bir sonraki sezon da 4 milyon euro'ya serbest kalır maddesi var.

DRAGUŞ 300 MİLYON TL

24 yaşındaki Rumen forvet için Standard De Liege'e 3 taksitle ödenmek üzere 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli verilecek. 4 senelik imza atan Draguş'a her bir sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Futbolcunun Trabzonspor'a toplam maliyeti 8 milyon euro'yu buluyor. Bu da 300 milyon TL anlamına geliyor. Fırtına'nın Draguş'tan beklentileri oldukça yüksek.

OZAN TUFAN 290 MİLYON TL

Ozan Tufan için Hully City'ye 3 taksitle ödenmek üzere 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 29 yaşındaki futbolcuya 3+1 yıllık imza attırıldı. Sırasıyla 46.037.500 TL, 51.075.000 TL, 56.112.500 TL ve opsiyon kullanılırsa 61.150.000 TL yıllık ücret ödenecek. Bonservisine bugünkü kurdan 71.6 milyon TL ödenecek olan Ozan'ın 4 yıldaki toplam maliyeti 285 milyon TL'yi buluyor.

OKAY YOKUŞLU 272 MİLYON TL

Okay Yokuşlu'ya 3+1 yıllık imza attırıldı. Bu sezon 46.037.500 TL garanti ücret ödenecek 30 yaşındaki orta sahaya 51 milyon 075.000 TL ve 56 milyon 112.500 alacak. Opsiyon kullanılırsa da 61.150.000 TL verilecek. West Bromwich'e de sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 650 bin euro ödenecek. Futbolcunun toplam maliyeti 272 milyon TL.

MALHEİRO 238 MİLYON TL

23 yaşındaki Portekizli sağ bek için Boavista'ya 3 taksitle ödenmek üzere 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4+1 yıllık imza atan Malheiro sırasıyla 830 bin euro, 830 bin euro, 830 bin euro, 882 bin euro ve opsiyonu kullanılırsa 986 bin euro alacak. (4 milyon 358 bin euro). Toplam maliyeti 6 milyon 358 bin euro. Bunun da bugünkü kur ile hesap edildiğinde karşılığı 238 milyon TL.

LUNDSTRAM 225 MİLYON TL

Glasgow Rangers kulübü ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen John David Lundstram'a 3 yıllık imza attırıldı. Anlaşmaya göre 30 yaşındaki İngiliz orta sahaya her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecek. 3 yıllık toplam maliyeti 6 milyon euro. Bu da bugünkü kurdan 225 milyon TL'lik bir rakam yapıyor.

SERDAR 206 MİLYON TL

Sserdar Saatçı için Braga kulübüne 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek. 4+1 yıllık imza atan 21 yaşındaki stopere bu sezon 22.500.000 TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete (Tüfe+Üfe)'ye göre yüzde 30 zam yapılacak. 5 yıl aynı parayı aldığını hesaplarsak toplam maliyeti 206 milyon 250 bin TL oluyor.

BARİSİC 205 MİLYON TL

Trabzonspor, Glasgow Rangers ile sözleşmesi biten Hırvat sol bek için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. 31 yaşındaki savunmacıya 2+1 yıllık imza attırıldı. Barisic'e her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 330 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı. Yani 3 yıllık toplam maliyeti 5 milyon 490 bin euro olacak. Bu da bugünkü kurdan 205 milyon 875 bin TL yapıyor.

BATAGOV 193 MİLYON TL

Fırtına, Batagov ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Ukraynalı stoper için Lugansk'a 1.8 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki savunmacıya sırasıyla 648 bin 500, 680 bin 500, 726 bin 250, 779 bin euro ve opsiyonu kullanılırsa 882 bin euro ödenecek. Futbolcunun toplam maliyeti 5 milyon 515 bin euro, 193 milyon TL.

NWAKAEME 155 MİLYON TL

Arabıstan kulübü Al-Fayha ile sözleşmesi bittikten sonra transfer edilen Anthony Nnaduzor Nwakaeme için bonservis ödenmedi. 2 yıllık imza atan 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanada her bir sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecek. Toplam maliyeti 4 milyon 150 bin euro. Bunun bugünkü kur ile TL karşılığı ise 155 milyon 625 bin olarak gözüküyor.

CİHAN 153 MİLYON TL

Cıhan Çanak için Standard Liege kulübüne 3 taksit halinde 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 3+1 yıllık imza attırılan 19 yaşındaki kanada sırasıyla 467 bin euro, 488 bin euro, 509 bin euro ve opsiyon kullanılırsa 623 bin euro yıllık ödeme yapılacak. Toplam maliyet 4 milyon euro 87 bin euro. Bugünkü kurdan karşılığı 153 milyon 262 bin TL olarak gözüküyor.

BANZA 118.5 MİLYON TL

Sımon Banza, 1 yıllığına kiralık olarak geldi. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024/2025 futbol sezonunda 1 milyon 160 bin euro garanti ücret ve 840 bin euro imza ücreti ödenecek. Futbolcu için de Portekiz ekibi Braga'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Futbolcunun toplam maliyeti 118 milyon 500 bin TL.