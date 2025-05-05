Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 4 maçı kazanan Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bordo mavililer zorlu mücadeleden de 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Kasımpaşa - Trabzonspor müsabakasının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 4 maçı kazanan Fırtına, serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, ligde ve kupada yapacağı Galatasaray derbileri öncesi moral de bulmayı amaçlıyor.

ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

Bugün maçla beraber Trabzonspor ve Kasımpaşa, 32. kez karşılaşacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, iki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, 9 kez de beraberlik yaşandı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

EN SON 2021-2022'DE

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste kazanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer en son 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi elde etti. Bu sezon ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve ilk deplasman galibiyeti Fatih Tekke ile geldi.

KRALLARIN DÜELLOSU

Kasımpaşa-Trabzonspor maçında, bordo-mavili formayla gol krallığı yaşamış iki eski yıldız, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz karşı karşıya gelecek. Daha önce Alanyaspor'un başındaki Tekke, Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Tekke şimdi ise Trabzonspor'un başında benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Sahadaki oyuncular kadar, kulübedeki bu taktik rekabet de ilgi çekiyor.

GOLCÜLER

Fırtına'nın Kasımpaşa karşısındaki en önemli gol ayakları kuşkusuz Simon Banza ve Oleksandr Zubkov olacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 19 gole imza atan Banza, bir gol daha atması hâlinde Trabzonspor tarihinde bir sezonda 20 gole ulaşan üçüncü yabancı futbolcu olarak adını yazdıracak. Bu hedefle Kasımpaşa karşısına çıkmaya hazırlanan golcü oyuncu, önemli bir başarıya daha imza atmak istiyor. Öte yandan, Trabzonspor formasıyla attığı 7 golün tamamını Papara Park'ta kaydeden Zubkov, Kasımpaşa karşısında bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Başarılı oyuncu, deplasmanlarda da golle tanışmak için sahaya çıkacak.

KALE TAHA'YA EMANET

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Kasımpaşa deplasmanında Muhammet Taha Tepe'nin forma giymesi bekleniyor. Kaleci Taha bu sezon ligde hiç süre almazken Türkiye Kupası'nda 1 maçta 90 dakika süre aldı. Uğurcan Çakır da ligde 31 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

UĞURCAN VE SAVIC YOK

Sakatlıkları olan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic ile kart cezalısı Malheiro Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Uğurcan Çakır'ın MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Stefan Savic'te isesağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir" dedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: GIANNIOTIS, WINCK, YASİN, PIATKOWSKI, RODRIGUES, AYTAÇ, BARAK, HAJRADINOVIC, FALL, BEN OUANES, DA COSTA

Trabzonspor: TAHA, MUSTAFA, OKAY, BATAGOV, ARİF, MENDY, OZAN TUFAN, SIKAN, ZUBKOV, VIŞÇA, BANZA