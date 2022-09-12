Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde ilk 11'ler ise belli oldu.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bardhi, Bakasetas, Umut, Trezeguet, Maxi Gomez.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:30'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FIRTINA MORAL PEŞİNDE
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Ligde 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.