Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? (Trabzonspor maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde ilk 11'ler ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde ilk 11'ler ise belli oldu.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bardhi, Bakasetas, Umut, Trezeguet, Maxi Gomez.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:30'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FIRTINA MORAL PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.