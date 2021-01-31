31 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası zafer pozu!

Fırtına'dan derbi sonrası zafer pozu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 22. haftasındaki dev maçta 'ı 2-1 mağlup eden , karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımı yaptı.

'in 22. haftasında ile , 'ta kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini (k.k.) ve 'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

, derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımı yaptı. Futbolcuların soyunma odasında kasket takarak kameralara poz verdiği fotoğrafı paylaşan bordo-mavililer, paylaşıma "Bu duruşu unutmayın. Kasketliler geri döndü" notunu düştü.

Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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