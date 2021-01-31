Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası zafer pozu!
Süper Lig'in 22. haftasındaki dev maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımı yaptı.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Montero (k.k.) ve Hugo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fırtına, derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımı yaptı. Futbolcuların soyunma odasında kasket takarak kameralara poz verdiği fotoğrafı paylaşan bordo-mavililer, paylaşıma "Bu duruşu unutmayın. Kasketliler geri döndü" notunu düştü.
Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
BU DURUŞU UNUTMAYIN 👊— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021
KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ pic.twitter.com/e7PVX4WiSg
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları