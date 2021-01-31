Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası zafer pozu!

Süper Lig'in 22. haftasındaki dev maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Montero (k.k.) ve Hugo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fırtına, derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir zafer paylaşımı yaptı. Futbolcuların soyunma odasında kasket takarak kameralara poz verdiği fotoğrafı paylaşan bordo-mavililer, paylaşıma "Bu duruşu unutmayın. Kasketliler geri döndü" notunu düştü.

Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

BU DURUŞU UNUTMAYIN 👊



KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ pic.twitter.com/e7PVX4WiSg — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021

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