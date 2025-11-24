Bu sezon BAL ekibi Cumayeri Belediyespor formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta görev alan Ethem Örgev, toplam 330 dakika sahada kaldı.
Karşıyaka cezalı stoperlerin yerine 19 yaşındaki Ethem Örgev’i transfer etti!
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, stoperlere gelen cezaların ardından 2006 doğumlu Ethem Örgev’le anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
TFF 3. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2025 - 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 - 14:59
