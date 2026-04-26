Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçta SMS Grup Sarıyerspor, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın golünü 75. dakikada Marcos Silva kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, Amed SK'nin puan kaybetmesiyle 2. sıradaki yerini korudu. SMS Grup Sarıyerspor ise 49 puanla 12. sırada yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta SMS Grup Sarıyerspor, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Esenler Erokspor ise evinde Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak.