Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Stadyumdaki atmosfere dikkat çeken Sara, "Çok keyifliyiz. Maçın önemini biliyoruz. Benim için dünyanın en büyük derbisi. Atmosferi duyuyorsunuz. Şampiyonluk yolunda üstünlük kurmak için çok kıymetli. Çok iyi hazırlandık. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." dedi.

Derbinin önemini vurgulayan yıldız isim "Altyapıda beri derbilerde beraberlik ya da yenilmek yoktur diye öğrettiler bana. İlk 11 veya yedek olmak önemli değil, her zaman takım için iyisi önemli." ifadelerini kullandı.

