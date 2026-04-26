BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Özbelsan Sivasspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti.

Özbelsan Sivasspor'un golleri 49. dakikada Aaron Appindangoye ve 70. dakikada Feyzi Yıldırım'dan gelirken Alagöz Holding Iğdır FK'nin tek golünü 11. dakikada Gianni Bruno attı.

Bu sonuçla birlikte Özbelsan Sivasspor, 53 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı. Alagöz Holding Iğdır FK ise 49 puanla 13. sırada bulunuyor.