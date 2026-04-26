Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklama yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor da 6 puan gerimizde. Bugün kazanırsak şampiyon olmuyoruz ama bir avantaj sahibi olacağız. Dört puanlık avantaj önemli. Bunu koruyarak son 3 haftaya girmek de önemli ancak ilk isteğimiz elbette kazanmak. Kendi sahamızda, taraftarımız stadı doldurdu, çok güzel bir ambiyans var. Tek isteğimiz kazanmak için oynamak. İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.