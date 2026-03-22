Bodrum'a tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla konuk takım oldu.

Sipay Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü, 8. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Öte yandan Muğla ekibinde Mustafa Erdilman, mücadelenin 90+1. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sipay Bodrum FK bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti. Bu sezonki 11. yenilgisini alan İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.