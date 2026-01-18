Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında heyecan, Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ev sahibi Kasımpaşa 15 puanla 14. sırada yer alırken, Antalyaspor ise aynı puanla 15. sırada, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar…