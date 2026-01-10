Serik Belediyespor-İstanbulspor detayları: Maç saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi!

Trendyol 1. Lig'de Serikspor, stadyum tadilat çalışmaları nedeniyle rakibi İstanbulspor'u İstanbul'daki Esenler Erokspor Stadyumu'nda konuk ediyor. 26 puanla 12. sırada bulunan Antalya ekibi, 'deplasman avantajı'ndan yararlanarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor. Öte yandan 24 puanla 14. basamakta yer alan İstanbulspor, kendi şehrinde oynayacağı bu kritik maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma, lig tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Peki Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?