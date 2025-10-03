Bodrum FK, ligin 9'uncu hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Hatayspor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerini Gazze'deki çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek olan Bodrum ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların ellerinde oyuncak olmalı, savaşın izleri değil! 5 Ekim Pazar günü evimizde oynayacağımız Hatayspor karşılaşmasının tüm bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlıyoruz. Yeşil-beyaz tribünlerde yükselen destek, Gazze'deki çocuklara umut olsun" ifadelerine yer verdi.