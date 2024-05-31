Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Yarı final maçını iki takım da kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporesverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı 31 Mayıs Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.