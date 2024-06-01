1 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Haziran Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,22 (Alış) - 32,23 (Satış)
EURO: 34,94 (Alış) - 34,96 (Satış)
STERLİN: 40,78 (Alış) - 40,98 (Satış)
1 DOLAR = 32,29 TL
👉1 Haziran Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.411,49
Gram altın satış: 2.412,19
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.905,00
Çeyrek altın satış: 3.971,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.835,00
Yarım altın satış: 7.936,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.621,00
Tam altın satış: 15.823,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.123,00
Cumhuriyet altını satış: 16.367,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.959,00
Ata altın satış: 16.236,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Haziran Cumartesi günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.