Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SOĞUK KURABİYE TARİFİ🤤🍓
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SOĞUK KURABİYE TARİFİ🤤🍓
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