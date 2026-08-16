Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u evinde Vaclay Cerny'nin attığı golle 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 25. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

CERNY'DEN TRİBÜNLERE TEPKİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hradec Kralove maçında kulağını kapatarak taraftarların hedefi olan Vaclav Cerny, Eyüpspor karşısında ağları havalandırdıktan sonra elleriyle "konuşmaya devam edin" anlamına gelen bir jest sergileyerek tribünlere mesaj gönderdi.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Mücadelede dakikalar 68'i gösterdiğinde konuk ekipte David da Costa, Hyeon-gyu Oh'a yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eyüpspor maçın kalan bölümünde karşılaşmaya 10 kişi devam etti.

YENİ KURAL İLK KEZ UYGULANDI

TFF'nin bu sezon yürürlüğe soktuğu kural doğrultusunda konuk ekipte Ahmed Abdullahi, dakikalar 80'e gelirken yaşadığı sakatlığın ardından bir süre oyunun durmasına neden oldu. Abdullahi, bu nedenle 1 dakika kenarda bekletilmesinin ardından maça dahil oldu.

TROSSARD İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Eyüpspor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de yer aldı. Belçikalı yıldız, 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, lige 3 puanla başlarken Eyüpspor haftayı puansız kapatmış oldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN CERNY'E DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar maç sonunda Vaclav Cerny'ye destek verdi ve üçlü çektirmesini istedi. Yıldız isim son zamanlarda gösterdiği performansla eleştiri konusu olmuştu.

DUSAN VLAHOVIC TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Dusan Vlahovic, Eyüpspor maçı kadrosunda yer almadı. Sırp yıldız, karşılaşmayı tribünden takip etti.

NECİP UYSAL'A VEDA

Beşiktaş, Eyüpspor maçı öncesinde kaptan Necip Uysal'a veda töreni düzenledi.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN KARELER

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.

68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Nübel, Taylan Bulut, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz (Dk. 89 Ouattara), Salih Özcan, Olaitan (Dk. 89 Ndidi), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 88 Rashica), Trossard (Dk. 62 İlhan Fakılı), Semih Kılıçsoy (Dk. 62 Oh)

Eyüpspor: Moldovan, Calegari (Dk. 90+1 Arda Yavuz), El Yamiq, Jules, Talha Ülvan, Massanga, Michalak (Dk. 85 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Raux-Yao), Costa, Pintor (Dk. 63 Boutobba), Abdullahi

Gol: Dk. 25 Cerny (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 68 Costa (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Raux-Yao (Eyüpspor), Dk. 53 Trossard, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)