Beşiktaş-Eyüpspor maçında TFF’nin bu sezon uygulamaya koyduğu yeni sakatlık kuralı ilk kez uygulandı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede dikkat çeken anlar yaşandı. TFF'nin bu sezon yürürlüğe soktuğu kural doğrultusunda konuk ekipte Ahmed Abdullahi, dakikalar 80'e gelirken yaşadığı sakatlığın ardından bir süre oyunun durmasına neden oldu. Abdullahi, bu nedenle 1 dakika kenarda bekletilmesinin ardından maça dahil oldu. Bu süre zarfında Eyüpspor, kırmızı kart gören oyuncusu nedeniyle maça bir süre 9 kişi devam etti.

TFF'nin yeni kuralına göre; tedavisi nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika süreyle saha dışında kalıyor.