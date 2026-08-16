Vaclav Cerny'den tribünlere yine tepki!

Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçındaki gol sevinci nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Vaclav Cerny, Eyüpspor karşısında sahneye çıktı. Çek yıldızın attığı gol sonrası, benzer bir sevinç daha yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hradec Kralove maçında kulağını kapatarak taraftarların hedefi olan Vaclav Cerny, Eyüpspor karşısında ağları havalandırdıktan sonra yine çok konuşulacak bir sevince imza attı.



Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Eyüpspor mücadelesinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak tecrübeli futbolcunun gol sonrasındaki tavrı bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.



Hradec Kralove rövanşında attığı golün ardından tribünlere kulağını kapatarak tepki toplayan Çek yıldız, bu kez aynı hareketi yapmadı. Buna karşın geri adım atmayan Cerny, elleriyle "konuşmaya devam edin" anlamına gelen bir jest sergileyerek tribünlere mesaj gönderdi.



Kulağını kapatmak yerine ellerini konuşturan başarılı futbolcunun bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki tansiyonun henüz düşmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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