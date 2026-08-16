Beşiktaş Necip Uysal'a veda etti! İşte o görüntüler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi Necip Uysal'a veda töreni düzenledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Necip Uysal'a veda töreni düzenlendi.

Kariyerinin 22 yılını Beşiktaş'a adamış ve siyah-beyazlı formayla 10 kupa (4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa) kaldırmış tecrübeli ismin vedasında duygusal anlar yaşandı.

Tüpraş Stadyumu'ndaki dev ekranlara Necip Uysal'ın Beşiktaş formasıyla yaşadığı özel anların videosu yansıtıldı. O anlarda siyah-beyazlı taraftarların telefonlarının ışıklarıyla şarkıya ve videoya eşlik edildiği gözlemlendi. Necip Uysal, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan plaketini almasının ardından Beşiktaş taraftarından helallik istedi. Konuşmasının ardından Necip Uysal, tribün amigolarının bulunduğu platforma çıkarak taraftara üçlü çektirdi. İşte o görüntüler...









