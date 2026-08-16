Eyüpspor Beşiktaş'a karşı 10 kişi kaldı!

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Eyüpspor, mücadelenin 68. dakikasında 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren mücadelede sahaya damga vuran bir kırılma anı yaşandı. Ev sahibi Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle baskısını hissettirdiği dakikalarda konuk ekip Eyüpspor büyük bir şokla sarsıldı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Eyüpsporlu David da Costa, rakibi Hyeon-gyu Oh'a yaptığı sert müdahale sonrasında hakemden ikinci sarı kartı gördü. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Costa, takımını sahada 10 kişi bıraktı.



Saha kenarında ve tribünlerde tansiyonun yükseldiği bu anın ardından eflatun-sarılı ekip, zorlu deplasmanın kalan bölümünde mücadeleye bir kişi eksik devam etmek zorunda kaldı.

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