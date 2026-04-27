Süper Lig'in 31. haftasında Türkiye Kupası'nın yarı finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son iki haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, zirve takibini sürdürmek için mutlak galibiyet peşinde. 8 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor ise taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. Saat 20.00'de başlayacak Konyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatımı ASPOR.com'da!

TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım için tıkla!

Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışında liderin 6 puan gerisine düşen Trabzonspor, hata payının kalmadığı haftada zorlu Konya deplasmanına çıkıyor. Öte yandan İlhan Palut yönetiminde 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve kupada Fenerbahçe'yi eleyen Konyaspor, evindeki seriyi sürdürmek istiyor. Peki, TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın istatistikleri, eksikler ve canlı yayın ekranı...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bugün (27 Nisan Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Stefan Savic kadroda yer alamayacak. Ayrıca Andre Onana, Ernest Muçi, Ozan Tufan ve Wagner Pina sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ev sahibi ekipte eksik oyuncu bulunmazken; Marko Jevtovic, Berkan Kutlu ve Guilherme gibi as isimler kart sınırı sebebiyle dikkatli oynamak zorunda.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ