Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda tarihi bir maça çıkıyor. Victor Osimhen'in sahalara dönmesiyle moral bulan sarı-kırmızılılar, Marco Asensio'nun iyileşmesiyle güçlenen sarı-lacivertlileri RAMS Park'ta ağırlıyor. Şampiyonluk yarışındaki düğümü çözecek bu dev derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede, galibiyet halinde puan farkını 7'ye çıkaracak olan sarı-kırmızılılar ile farkı 1'e indirip yarışı kızıştırmak isteyen sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, saat 20:00'de başladı.

GS - FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik derbiye Yasin Kol'u atadı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstleniyor.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.