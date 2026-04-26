Galatasaray, devre arasında paylaşım yaptı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin devre arasında paylaşım yaptı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz.#GSvFB pic.twitter.com/nDPwxaBQJa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026
Galatasaray'dan bir paylaşım daha:
Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026