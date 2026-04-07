Murat Özbostan: Galatasaray kalan maçlarında Icardi ile yola devam etmeli mi?

Gürcan Bilgiç: G.Saray santrfor takımı. O yüzden Okan hocanın Icardi'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Buradaki problem, oyuncunun G.Saray'dan vazgeçmesi.

"ICARDI, İZMİR'DE OYNAMAMALI"

Bülent Timurlenk: Icardi, İzmir'de oynamamalı. Kanatlar Lang ve Sane olacaksa önde Barış, Trabzon'da iyi olmayan Lang dinlenecekse önde Sallai olmalı. 4-6-0 bile İcardi'nin ruh haline baktığımızda daha mantıklı bir tercih gibi görünüyor.

Levent Tüzemen: Trabzon'da hangi G.Saraylı oyuncu çok iyi oynadı da Icardi için kötü oynadı diyelim? Milli takım dönüşleri kötü sonuçlar için bahanedir. Profesyonellik ciddiyet gerektirir. Okan hoca ve oyuncuları (Barış'ı bir kenara ayırıyorum), yenilgiyi hak ettiler. Okan hoca dersine iyi çalışmıyor. Liverpool maçında elinden sakatlanan ve Trabzon'a kadar, milli takımında 1 dakika oynamayan Lang'ı 11 başlatmak akıl tutulması. Oysa Sallai sağ açık, Barış sol açık oynayabilirdi. Boey sağ bek, Singo da orta alanda dinamizm kazandırırdı.

"11'DE BAŞLAMA ŞANSI KALMADI"

Ömer Üründül: Okan Buruk'un, Trabzon maçından sonra Icardi ile 11'de başlama şansı kalmadı. Çünkü Icardi'yi her oynattığında, fiziki düşüşten dolayı eleştiriler alıyordu. Artık Göztepe maçında Icardi'yi oynatmaya cesarat edemez.