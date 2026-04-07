Usta yazarlar yorumladı! Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından zirve yarışı yeniden kızıştı. Son olarak Sabah Gazetesi'nin usta yazarları, Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağına dair flaş yorumlarda bulundular. Ayrıca tecrübeli kalemler, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonunu da değerlendirdiler. İşte detaylar...
Murat Özbostan: Ligde sona geliyoruz. Puanlar yakınlaştı. Heyecan yüksek. Kalan maçlara bakarsanız ne düşünüyorsunuz? İpi kim göğüsleyecek? Ve neden?
Gürcan Bilgiç: Dengeleri bozan en önemli gelişme, Osimhen'in sakatlanması oldu. Her şey G.Saray'ın istediği gibi gidiyordu ama bir anda sihrini kaybetti. Kalan 6 hafta çok şeylere gebe. Düşünsenize F.Bahçe, G.Saray'ı yenerse ikili averajlar gündeme gelecek, puan puana olurlarsa G.Saray üçüncü olacak. Hafta hafta bakacağız ama ligin kararı 26 Nisan'daki derbide verilir. Kazanan şampiyon olur.
"TRABZONSPOR KAYIPSIZ GİTMELİ"
Bülent Timurlenk: Osimhen örneğinde gördüğümüz üzere, kilit bir oyuncusunu kaybeden bir takım, sallanıyor. Dolayısıyla kalan haftalarda öncelikle ideal 11'ini sahaya yollayabilen bir adım önde olacak. G.Saray'ın çok kötü futbol oynadığı Trabzon'un ardından İzmir'de ya 3 puanı alması lazım ya da 3 puanı alması lazım. İpler hâlâ Okan Buruk'un elinde. Bir mağlubiyet ile de psikolojik üstünlük rakiplere geçmez. F.Bahçe'de Asensio'nun durumu mühim. Trabzonspor ise bu sezon ilk kez kazandığı derbinin ardından Beşiktaş derbisine kadar kayıpsız gitmeli. G.Saray-F.Bahçe müsabakası çok şeyi netleştirecek ama tekrar altını çiziyorum, bir sakatlık ya da bir kırmızı kart bile bazen oyunun kaderine etki edebiliyor. Ve elbette basiretsiz Türk hakemliğinin kalan haftalarda nasıl maç yöneteceği de önemli.