TFF'den flaş karar! Trendyol Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) flaş bir karara imza atmak üzere olduğu öğrenildi. Alınacak karar doğrultusunda önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de yeni yabancı kuralının hayata geçireceği aktarıldı. Bu değişikliğin nedeninde kulüplerden gelen taleplerin etkili olacağı bilgisi de var. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarının oynanmasının ardından zirve yarışı bir hayli kızıştı. 28. haftada Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşmıştı. Bu mücadeleden Trabzonspor 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı.
Haftanın bir diğer derbisinde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bu derbiden Fenerbahçe 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmaların ardından Bir maçı eksik olan Galatasaray, 64 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 63 puanla takibini devam ettiriyor.
Tüm Türkiye'nin gözü Göztepe ile Galatasaray arasında İzmir'de oynanacak olan erteleme karşılaşmasına çevrildi.
Hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için açıklanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gitme kararı aldı.
Bilindiği üzere bu sezon Süper Lig kulüpleri, A takım listesine 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazmak zorundaydı. Gelecek sezon ise 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 veya sonrası doğmuş olması gerekeceği bildirilmişti.
Sabah'ın haberine göre; kulüplerden gelen talepleri dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-27'deki bu kuralı değiştirecek.
İŞTE YENİ KURAL:
Bu karar doğrultusunda gelecek sezon 14 yabancının 2'si, 01.01.2004 sonrasında dünyaya gelmiş olacak.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yeni dönemle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde federasyon tarafından yapılması bekleniyor. Süper Lig'de yabancı kuralı, bu yaz da değişmesi durumunda, son 25 yılda tam 16. kez değişmiş olacak.