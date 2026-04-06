Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Kocaelispor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Djiksteel, Smolcic, Muharrem, Susoho, Keita, Show, Agyei, Tayfur, Serdar.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke.
KOCAELİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Kocaelispor - RAMS Başakşehir mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
KOCAELİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.