Sacha Boey yerine transfer geliyor! Yıldız isimle yollar ayrılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında Bayern Münih'ten Galatasaray'a kiralanan Sacha Boey hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Fransız oyuncunun yerine Chelsea forması giyen Josh Acheampong'un listede yer aldığı ve teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması da şekilleniyor.
Devre arasında kiralık gelen Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi oyuncuların bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini sürdürürken, bir başka kiralık isim için dikkat çeken gelişme yaşandı.
2 sezon önce sarı-kırmızılılardan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan ve kiralık olarak tekrar Galatasaray forması giyen Sacha Boey hakkında transfer yankıları sürüyor.
Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Sacha Boey yerine bir sağ bek takviyesi gündemde.
Bayern Münih teknik heyetinin sağ bekteki uzun vadeli planları doğrultusunda, Fransız oyuncunun yerine Chelsea forması giyen Josh Acheampong'un listede yer aldığı ve teklif yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
İngiliz kulübünün, Acheampong'u 25-30 milyon euro arasında bir teklifle takımdan gönderebileceği ifade edildi.
Alman devinin, Sacha Boey konusundaki tavrı ise netliğini koruyor.
Bavyera kulübü, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmasını ve sürecin netleşmesini umuyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Sacha Boey, 2 gollük performans sergiledi. Bayern ile sözleşmesi 2028 yılında sona eren Fransız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.