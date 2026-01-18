Kocaelispor - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız
Futbol heyecanı Kocaelispor – Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve maçın canlı anlatım detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, "Kocaelispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt ararken, mücadeleye dair tüm yayın bilgileri netleşiyor. İşte maçla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
