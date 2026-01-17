Trendyol Süper Lig'in 18 haftasında Galatasaray konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep FK'nın golü 73. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi. Galatasaray'ın golünü ise 84. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu beraberlikle puanını 43'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Gaziantep FK ise 24 puana yükseldi.
MAÇTAN NOTLAR
İlk yarı:
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı:
50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.
71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.