Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Ankara’da nefeslerin tutulacağı bir karşılaşma sahne alıyor. Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 5 haftada yalnızca bir galibiyet alabilince 11 puanla 17. sıraya geriledi ve düşme hattından kurtulmak için bu maç büyük önem taşıyor. Diğer yanda ise sezon başından bu yana istediği ritmi bir türlü yakalayamayan Fatih Karagümrük var. Ligin son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi, Onur Can Korkmaz yönetiminde yeniden bir toparlanma sürecine girmek istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?