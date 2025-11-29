Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, Süper Lig'in 14. haftasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Ev sahibi Kasımpaşa, Alanyaspor galibiyetiyle özgüven kazandı ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Öte yandan RAMS Başakşehir, puan cetvelindeki konumunu sağlamlaştırmak için sahada olacak. Maçla ilgili güncel bilgiler ve kadro detayları ile 'Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabı haberimizde...

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Oynadığı 13 maçta 3 galibiyete imza atan Shota Arveladze'nin ekibi, aynı puanda olduğu rakibinin bir sıra altında bulunuyor. Bu sezon evine galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa karşısında RAMS Başakşehir ise iç sahada 2, deplasmanda 1 galibiyet elde etti. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, son haftalarda Gençlerbirliği ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından yeniden 3 puan istiyor. Peki Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın üstlenecek.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Opoku, Arous, Szalai, Tasdemir; Cafu, Baldursson, Ouanes; Gueye, Fall

RAMS Başakşehir : Sengezer; Bulut, Duarte, Opoku, Şahiner; Kemen, Gunes; Turuc, Harit, Shomurodov; Selke