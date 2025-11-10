Futbolda bahis soruşturması kapmasında mahkemeye sevk edilen isimler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem hakkında tutuklama kararı verildi.
🎙️ A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan: Bahis soruşturması kapsamında, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ile Yakup Yapıcı tutuklanırken; Yasin Şen, Şenol Bektaş, Sabri Emre Tekin, Miraç Yıldırım, Cihat Buyurgan ve Mustafa Özen adli kontrol… pic.twitter.com/Y2nn8z7Bx7— A Spor (@aspor) November 10, 2025
