Trendyol Süper Lig'de heyecan ve mücadele dolu 6 hafta geride kaldı. Takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda birbirleri ile kıyasıya mücadele ederken Süper Lig'de 6. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları yayınlandı.
Haftanın en iyi golleri arasında şu futbolcular yer aldı: İbrahim Sabra (Göztepe), Laszlo Benes (Zecorner Kayserispor), Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) ve Ibrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor).
Haftanın en iyi kurtarışlarına imza atan kaleciler ise şu şekildeydi: Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
İŞTE 6. HAFTANIN ENLERİ
İşte karşınızda Trendyol Süper Lig'de altıncı haftanın en güzel golleri. 😉 pic.twitter.com/2xV4kF4fOv— Trendyol Süper Lig (@superlig) September 24, 2025
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta birbirinden güzel kurtarışlara sahne oldu. 🧤 pic.twitter.com/GV0X0wBkAL— Trendyol Süper Lig (@superlig) September 25, 2025