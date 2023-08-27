2023/24 Trendyol Süper Lig'i 3. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Kolovetsios, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Ali Karimi, Cardoso, Thiam, Gökhan Sazdağı

Samsunspor: Okan Koçuk, Bola, Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Schindler, Ntcham, Taylan Antalyalı, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Samsunspor maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.