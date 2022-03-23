Spor Toto Süper Lig 217 gün ortalamasıyla teknik direktörlerin en kısa görev aldığı lig oldu. İngiltere 772 gün ortalamasıyla zirvede yer aldı. İngiltere'nin en yakın rakibi ise 628 ile Almanya oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri gündemden düşmüyor. Süper Lig, teknik direktörlerin ortalama görev süresi sıralamasında sınıfta kaldı.

Takvim'de yer alan haberde, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda teknik direktörlerin ortalama görev sürelerini araştırırken Avrupa'nın en değerli 10 ligindeki sıralamada Süper Lig, sonuncu oldu.

İngiltere Premier Ligi 772 gün ortalamasıyla teknik direktörlerin Avrupa'da en uzun süre görev yaptığı lig olurken, bu ortalama Süper Lig'de 217 gün olarak tescil edildi. Bu durum Süper Lig'deki takımların istikrarsız görüntüsünün adeta tescili olmuş durumda. Ortaya çıkan bu istatistiğin Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik direktörlerinin Türkiye'de çalışmaya mesafeli bakmasının bir nedeni olduğu da iddialar arasında.

İŞTE O LİSTE:

İNGİLTERE: 772 GÜN

ALMANYA: 628 GÜN

İSPANYA: 617 GÜN

HOLLANDA: 610 GÜN

PORTEKİZ: 416 GÜN

RUSYA: 408 GÜN

FRANSA: 385 GÜN

İTALYA: 384 GÜN

BELÇİKA: 299 GÜN

TÜRKİYE: 217 GÜN