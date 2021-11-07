Fenerbahçe 2-2 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe son dakikada puanı kurtardı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe gollerini 85. dakikada Miha Zajc ve 90+9'da penaltıdan Mesut Özil'den geldi. Kayserispor'un golleri ise 39. dakikada Kolovetsios ve 61'de Gavranovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde üst üste 4. kez galibiyetle ayrılamadı ve 20 puana yükseldi. Kayserispor ise 15 puana ulaştı.

Milli aradan sonra 13. haftada Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

KANARYA'NIN PENALTI KABUSU!

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos maçlarında Pelkas ve Valencia'nın ayaklarından penaltı atışlarından yararlanamamış ve iki maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler bu maçta da İrfan Can'ın ayağından penaltı kaçırdı. Kanarya'nın bu kötü serisini yine bu maçta Mesut Özil sona erdirdi.

MESUT İLE SERDAR AZİZ YEDEK

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasına yedek soyundu. En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde görev alan Mesut Özil, Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar Aziz; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Antwerp mücadelelerinde görev alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

GOL! 39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın rakip yarı sahanın ortalarından sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası civarından topa ayak koyan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

GOL! 61. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan, topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

68. dakikada hücum yönünün solundan ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada sağdan Tisserand'ın ortasına penaltı noktası civarında yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78. dakikada Berisha'nın ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL! 85. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas topu bekletmeden Serdar Dursun'a bıraktı. Serdar'ın tek pasında yay içinde topla buluşan Zajc'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.

86. dakikada sağdan Tisserand'ın yerden ortasına altıpas içinde ayak koyan Pelkas'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

GOL! 90+8. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti. 90+9. dakikada topun başına geçen Mesut, topu filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ