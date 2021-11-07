Fenerbahçe Kayserispor maçı sonrası Hikmet Karaman'dan penaltı isyanı!

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile son dakikada penaltıdan yediği golle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonuna değinen Karaman, "Tersi dakikasında tersi olsa, Cüneyt hocayı VAR'a çağırır mıydı? Türkiye'ye sorum bu." dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

O zaman Türkiye'de her hafta 20 penaltı çalmaları lazım böyle tuttu, çekti, bıraktı falan... Kornerlerde, ikili mücadelelerde. Geçen sene de Kasımpaşa-Ankaragücü maçında bir penaltı, orada hakemdin Mete hocam.

5 dakikayı gösterdi. Penaltı, 97. dakikada verilmiş. 5 dakika uzama. Oyuncu değişikliği için 50 saniye daha ekledi dedi 4. hakem. Tamam da, 97 oldu. Penaltı. O zaman şöyle bir soru soruyorum, Mete Kalkavan hocam VAR hakemi. Cüneyt hocam pozisyona çok yakın, 3-4 metre önünde, oyna dedi. Mete hocam VAR'a çağırdı. Ben geçen sene de Mete hocamızla buna benzer bir şey yaşadım.

Gözünü seveyim senin. Öyle bir penaltı verdin ki, ona hiçbir hakem yorumcusu penaltı demedi. Sorum şu: Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulübü. Birçok branşta Türkiye'yi çok önemli temsil etmiş.

Tersi dakikasında tersi olsa, Cüneyt hocayı VAR'a çağırır mıydı? Türkiye'ye sorum bu. Bu, bir Fenerbahçe maçı olarak değil, genel tüm maçlarda. Böyle bir şey yapıyorsanız, kabul.

İyi çıkışları yapabilsek, skor ilk devreden lehimize olabilirdi. İkinci yarı 2-0 devam ediyor, rakibimizin oyunu, direkten dönen top, kaçırdığı penaltı. Bütün bunlara rağmen oyunu getirmişiz. 3 değişikliği, 90 dakika bittikten sonra yaptım.

Maalesef 3 Türk'ün oyunda kalması antrenörlüğe kilit vurmaktır. Taktik değişikliğine duvar örmektir. Bu, bir geçiş süreci olabilir ama bunu zamana yaymak lazım. Değişiklik yapamıyorum. Bu konuda herkesin fikri dinlenmeli.

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