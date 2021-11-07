Fenerbahçe taraftarından büyük tepki! "Yönetim istifa"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelenin 61. dakikasında konuk takım 2. golü bulurken, sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki göstererek "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Misafir takım 61. dakikada Gavranovic'in golüyle skoru 2-0'a getiren golü kaydederken, sarı-lacivertli taraftarlar Kayserispor'u alkışladı. Daha sonrasında tribünlerde büyük tepki başladı ve "Yönetim istifa" sesleriyle birlikte oyuncular ıslıklanmaya başladı.

Ligde sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçtan da 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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