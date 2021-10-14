14 Ekim 2021, Perşembe
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Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek
Süper Lig'de, milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TFF, müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.
İşte haftanın diğer maçları ve hakemleri;
Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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