14 Ekim 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Süper Lig'de, milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TFF, müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçta Ali Şansalan düdük çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.

İşte haftanın diğer maçları ve hakemleri;

Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor-Rizespor: Erkan Özdamar
Sivasspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
Altay-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
Hatayspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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