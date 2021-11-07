07 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

F.Bahçe VAR kararıyla penaltı kazandı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıda VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen İrfan Can Kahveci, penaltı atışını değerlendiremedi. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin 32. dakikasında VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen İrfan Can Kahveci, penaltı atışından yararlanamadı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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