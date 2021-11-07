07 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçında direkleri geçemedi! Tam 4 kez...

F.Bahçe direkleri geçemedi! Tam 4 kez...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin tam 4 şutu direkten döndü. Kanarya, İrfan Can Kahveci, Tisserand, Pelkas ve Berisha ile direği geçemedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-laciverliler, Kayseri ekibi karşısında tam 4 kez direği geçemedi.

Fenerbahçe'de 32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin penaltısı, 51. dakikada Tisserand'ın şutu, 68. dakikada Pelkas'ın uzaklardan vuruşu ve 78. dakikada Berisha'nın frikiği direkten döndü.

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