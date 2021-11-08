08 Kasım 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı haftada kazanan bordo mavililer oldu. Galatasaray, Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe, Kayserispor engelini aşamadı ve bir puanla yetindi. Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. İddaa Risk Yönetimi, 12. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını da güncelledi. İşte favori takım...

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sona erdi.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada kazanan bordo mavililer oldu. Galatasaray Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe Kayserispor engelini aşamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı.

İddaa Risk Yönetimi, 12. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını da güncelledi.

İŞTE O ORANLAR;

Trabzonspor: 2.15
Fenerbahçe: 4.10
Beşiktaş: 4.10
Galatasaray: 5.00

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