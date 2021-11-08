Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı haftada kazanan bordo mavililer oldu. Galatasaray, Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe, Kayserispor engelini aşamadı ve bir puanla yetindi. Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. İddaa Risk Yönetimi, 12. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını da güncelledi. İşte favori takım...

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sona erdi.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada kazanan bordo mavililer oldu. Galatasaray Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe Kayserispor engelini aşamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı.

İddaa Risk Yönetimi, 12. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını da güncelledi.

İŞTE O ORANLAR;

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

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