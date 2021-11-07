07 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçında bir penaltı kararı daha! Ramazan Civelek ve Berisha...

Maçta bir penaltı kararı daha! Ramazan ve Berisha...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadelenin uzatma dakikalarında maçtaki ikinci penaltısını kazandı. Hakem Cüneyt Çakır, Kayserispor ceza sahasında Ramazan Civelek'in Mergim Berisha'yı düşürdüğü pozisyonda VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda elle oynama gerekçesiyle kazandığı ve İrfan Can Kahveci ile değerlendiremediği penaltının ardından maçın uzatma dakikalarında Ramazan Civelek'in Mergim Berisha'yı düşürdüğü pozisyonda VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Mesut Özil, 90+9. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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