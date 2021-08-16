17 Ağustos 2021, Salı

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Giresunspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Olaylı maçta kazanan Cimbom! 2 penaltı, 2 kırmızı kart...

Olaylı maçta kazanan G.Saray! 2 penaltı, 2 kırmızı kart...
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. 2 kırmızı kart ve 2 penaltı çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la Galatasaray kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Mbaye Diagne ve 45+2. dakikada yeni transfer Cicaldau kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırırken, Giresunspor ise puansız başladı.

Giresunspor Galatasaray maçında Marcao Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı! Kırmızı kart gördü

2 PENALTI, 2 KIRMIZI KART!

Mücadelenin ilk devresinde Galatasaray lehine 2 penaltı kararı verilirken, ikinci yarıda ise futbol sahalarında ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.

GOL! 31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Giresunspor Galatasaray tartışmalı penaltı kararı! İçeride mi dışarıda mı?

38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.

KIRMIZI KART! 43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart! İşte o pozisyon

58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.

KIRMIZI KART! 60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.

68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma Galatarasay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Terim'den Marcao-Kerem sözleri! haberin devamı

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