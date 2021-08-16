Giresunspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Olaylı maçta kazanan Cimbom! 2 penaltı, 2 kırmızı kart...

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Çok sık rast geldiğimiz bir olay değil. Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı! Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)