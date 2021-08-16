17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Giresunspor Galatasaray maçında penaltı ve kırmızı kart! İşte o pozisyon

Maçta penaltı ve kırmızı kart! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Mbaye Diagne'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem yine penaltı noktasını gösterdi ve Hüsamettin Tut'a kırmızı kart gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 45+1 dakikada sarı-kırmızılılar bir penaltı daha kazandı.

Defansın arkasına hareketlenen Diagne, Hüsamettin Tut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltıyı verdi fakat yardımcı hakemin ofsayt kararı nedeniyle ofsayt verdi.

Daha sonra VAR'a giden Özdamar, penaltı kararına hükmetti ve Hüsamettin Tut'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

İşte o pozisyon:


* Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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