20 Ağustos 2021, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında İzmir ekibi Altay'a 3-0 mağlup sarı-kırmızılılarda hafta içinde oldukça hareketli anlar yaşandı. Önce Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılırken daha sonra Doğan Alemdar Fransa takımlarından Rennes'e transfer oldu. Yine Süper Lig'in ilk haftasını puansız kapatan Adana Demirspor ise evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta start almıştı. İkinci haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Altay mağlubiyeti sonrası Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda göreve Hikmet Karaman getirilmişti. Adana Demirspor da ilk hafta sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Kayserispor'un evinde Adana Demirspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

KAYSERİ'DE 3. HİKMET KARAMAN DÖNEMİ

Kayserispor ile anlaşmaya varan teknik direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılardaki yeni döneminde ilk sınavını bugün Adana Demirspor'a karşı verecek. Kayserispor'u daha önce 3 farklı sezonda çalıştıran Karaman, toplamda 54 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor Doğan Alemdar’ın ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı Kayserispor Doğan Alemdar'ın ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı
Süper Lig ekibi Hikmet Karaman’la anlaştı! Süper Lig ekibi Hikmet Karaman'la anlaştı!
Kayserispor’da flaş ayrılık! Kayserispor'da flaş ayrılık!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör