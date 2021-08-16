17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Giresunspor Galatasaray tartışmalı penaltı kararı! İçeride mi dışarıda mı?

Tartışmalı penaltı kararı! İçeride mi dışarıda mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 37. dakikasında Sacha Boey'in yerde kalmasının ardından sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 37. dakikasında Sacha Boey'in yerde kalması sonucu, sarı-kırmızılılar penaltı kazandı.

Pozisyonun içerde mi dışarda mı olduğu tartışılırken, hakem Erkan Özdamar penaltıya hükmetti.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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